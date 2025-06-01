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Губерниев о КХЛ: «На Матче звезд организация была хорошая, но шоу – полное говно. Все, что связано с интертейнментом, слабенько и зачастую непрофессионально»

Дмитрий Губерниев подверг критике КХЛ за работу с развлекательными мероприятиями.

– Вы согласны с мнением, что популярность хоккея и КХЛ в нашей стране увеличивается?

– Хоккей в России больше, чем хоккей. КХЛ – молодцы, но меня лично не все устраивает, что происходит внутри лиги с точки зрения интертейнмента (публичных развлекательных мероприятий и их сферы производства – Спортс). Там есть, мне кажется, отдельные пассажиры, которые не понимают, что делают.

Все, что связано с интертейнментом и шоу, слабенько и зачастую непрофессионально. На Матче звезд организация была очень хорошая, но то, что касалось шоу-программы, полное говно.

Все упирается в человеческий фактор, надо приглашать профессионалов. Но те люди, которые занимаются непосредственно хоккеем, молодцы. Организация соревнований великолепная, хороший судейский корпус, – сказал комментатор. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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