Рыбин о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Канадцы играли, а наши не играли – и мы их обошли, ерунда. Мы можем 2-3 состава собрать одинаковых»

Максим Рыбин оценил лидерство России в рейтинге ИИХФ.

Сборная России, несмотря на отстранение, возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.

– Справедлив ли рейтинг в условиях отстранении?

– На основе чего он составляется, когда мы не играем? Канадцы играли, а наши ребята не играли. И мы каким-то образом их обошли.

Мне кажется, это ерунда какая-то, мы не играем, но выходим на первое место. Никакого принципа, на мой взгляд, даже нет. Не очень понимаю логику.

– Если бы сборную России не отстранили, могла бы она выйти на первое место?

– Могли бы спокойно со всеми бороться. У нас сейчас столько ребят.

Мы можем два-три состава собрать одинаковых. Абсолютно спокойно играть, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин .