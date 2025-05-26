Рыбин о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Канадцы играли, а наши не играли – и мы их обошли, ерунда. Мы можем 2-3 состава собрать одинаковых»
Максим Рыбин оценил лидерство России в рейтинге ИИХФ.
Сборная России, несмотря на отстранение, возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.
– Справедлив ли рейтинг в условиях отстранении?
– На основе чего он составляется, когда мы не играем? Канадцы играли, а наши ребята не играли. И мы каким-то образом их обошли.
Мне кажется, это ерунда какая-то, мы не играем, но выходим на первое место. Никакого принципа, на мой взгляд, даже нет. Не очень понимаю логику.
– Если бы сборную России не отстранили, могла бы она выйти на первое место?
– Могли бы спокойно со всеми бороться. У нас сейчас столько ребят.
Мы можем два-три состава собрать одинаковых. Абсолютно спокойно играть, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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