Ковальчук рассказал, что его жена стала 2-м человеком в России, покорившим 14 великих вершин: «Двое в нашей стране, обе – хрупкие девушки. Учтите, Николь – мать 4 детей. Уникальное достижение!»

Жена Ильи Ковальчука Николь второй в России покорила 14 великих вершин.

– Позавчера Николь покорила 14‑й восьмитысячник. Это Канченджанга в Непале. Крутое событие, молодчина! Без связи была шесть дней. И только сейчас позвонила – слава богу, все хорошо. Уже внизу, в гостинице восстанавливается.

– Таких людей очень мало в мире, да?

– В России таких всего два человека – это Алина Пекова, которая совсем недавно покорила все 14 восьмитысячников. И вот сейчас – Николь.

– Как я понял, в России даже мужики этого не добивались.

– Да, только два человека в нашей стране. И обе – хрупкие девочки. Но учтите еще, что Николь – мать четверых детей. Это уникальное достижение!

Мне даже в голову не может прийти, как вообще подняться на такую высоту. Несколько раз я был в Аспене, в горах Колорадо, и мне уже на высоте 3500 м не хватало кислороду. А в этой Канченджанге, например, 8586 метров. Вы представляете?

– Нет!

– Где‑то неделю назад они не дошли 50 метров до вершины. Развернулись и пошли назад, потому что погода не позволила. А сейчас у нее заняло 26 часов, когда они шли на вершину и спускались потом в лагерь.

– Насколько в семье и лично вы переживали за Николь?

– Сильно переживаешь, когда нет связи. Понятно, что безопасность там – самое важное. И у Николь отличная команда. Но горы – это стихия. Там от тебя уже многое не зависит.

А когда еще жена не выходит на связь, и до нее не долетают эсэмэски, то все сильно переживают. Слава богу, все позади. Николь – молодчина, это очень круто.

– На этом все с покорениями? Вы теперь можете выдохнуть? Или вы сами теперь будете покорять восьмитысячники?

– Нет, я в горы точно не пойду. Но уже завтра Николь вылетает на Денали – это гора в Канаде (6190 м). Потому что жена делает несколько проектов одновременно. Сейчас закрыты 14 восьмитысячников.

Но еще есть проект «семь вершин» – это самая высокая вершина на каждом континенте. И ей осталась как раз одна. Доделает Денали – и прилетит в Москву. И здесь мы это обязательно отпразднуем.

– Подождите, я поймал себя на мысли: Николь совершила это великое достижение 18 мая – в тот день, когда вы в 2008 году завоевали золото чемпионата мира в Квебеке.

– Да, вот это совпадение! Аж мурашки по коже, – сказал бывший форвард клубов КХЛ , НХЛ и сборной России Илья Ковальчук.

«На Эвересте нет никакой морали». Она первой из России поднялась на все 14 восьмитысячников