Владимир Потанин: «Российский хоккей сейчас на подъеме. Тысячи детей мечтают повторить успех Овечкина. «Норникель» поддерживает хоккей на всех уровнях»

Владимир Потанин высказался насчет развития хоккея в России.

Потанин – председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги. В пятницу завершился ее 14-й сезон.

«Российский хоккей сейчас на подъеме. Александр Овечкин своим рекордом вписал новую страницу в историю мирового хоккея, и тысячи детей по всей стране мечтают повторить его успех. Но нельзя забывать – без развития любительского хоккея не будет новых побед на профессиональном уровне.

Будущие звезды рождаются на дворовых катках, где и делают первые шаги. Каждая новая хоккейная площадка, построенная на гранты с фестиваля, – это не просто каток для игры. Это возможность для тысяч россиян приобщиться к любимой игре, а для страны – укрепить здоровье нации.

«Норникель» поддерживает хоккей на всех уровнях – от детских школ до профессиональных клубов. Мы уверены, что именно такой подход поможет российскому хоккею добиваться еще больших успехов», – сказал президент «Норникеля».