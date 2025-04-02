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Неплательщикам алиментов могут запретить посещать спортивные матчи, оформлять Fan ID, регистрировать авто и получать разрешение на оружие. Матвиенко считает, что должники станут «нерукопожатными»

Неплательщики алиментов могут остаться без права посещать спортивные мероприятия.

Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации отметил, что в мае в России будет запущен публично доступный реестр должников, и в дальнейшем механизм стимулирования добровольно выполнять обязательства будет развиваться.

«Мы предполагаем по результатам правоприменительной практики, что в будущем на нем появятся фото неплательщиков, находящихся в розыске либо привлеченных к уголовной или административной ответственности», – сообщил Аристов.

Также в отношении злостных неплательщиков алиментов могут быть введены другие ограничения. В качестве примера приводятся запрет на предоставление государственных услуг, напрямую не влияющих на обеспечение жизнедеятельности, запрет на посещение развлекательных и спортивных мероприятий, на приобретение разного рода благ.

Также ФССП предлагает отказывать должникам в регистрации авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним, выдаче лицензии на приобретение, коллекционирование и экспонирование оружия, разрешений на хранение, ношение оружия, в оформлении Fan ID (а также приостанавливать действие карты).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что реестр должен стать всероссийской доска позора для людей, которые не выполняют решения суда, бросают своих близких и детей.

«Я не знаю, что они будут делать. Кто их будет на работу брать, как вообще к ним будут относиться. Они же вообще станут людьми нерукопожатными в обществе. Может, хотя бы это их мотивирует заняться своей жизнью и выплатить все долги», – добавила Матвиенко.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Парламентская газета»
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