НХЛ. «Флорида» одолела «Питтсбург» по буллитам, «Вегас» победил «Тампу», «Лос-Анджелес» забросил 7 шайб «Бостону», «Филадельфия» пропустила 7 голов от «Чикаго»
«Филадельфия» проиграла «Чикаго» (4:7) на выезде в регулярном чемпионате НХЛ.
«Флорида» одолела «Питтсбург» (4:3 Б), «Вегас» обыграл «Тампу» (4:2), «Лос-Анджелес» победил «Бостон» (7:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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