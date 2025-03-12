«Салават» о задержании двух сотрудников за попытку вывоза 2,5 кг черной икры из Хабаровска: «Нам известна ситуация. Никаких задержаний не производилось. В адрес клуба запросов не поступало»
В «Салавате Юлаеве» отреагировали на информацию о задержании двух сотрудников .
Телеграм-канал Sport Baza ранее сообщал, первого заместителя гендиректора «Салавата Юлаева» Александра Кислицына и начальника команды Юрия Попова задержали в аэропорту Хабаровска 6 марта. По данным источника, задержание связано с тем, что у Кислицына и Попова было с собой пять банок с черной икрой весом по полкило каждая.
«Нам известна ситуация вокруг наших сотрудников. Никаких задержаний в отношении их не производилось. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела.
В адрес клуба никаких запросов не поступало. Надеемся, что в ближайшее время разбирательство по этому поводу будет завершено», – сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
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