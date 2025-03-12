Джонс заменит отстраненного Экблада в 1-м звене «Флориды»: «Они похожи по габаритам, Сет получит больше игрового времени и все роли, которые выполнял Аарон»
Напомним, НХЛ отстранила 29-летнего защитника на 20 матчей из-за провала допинг-теста. Экблад пропустит остаток регулярного чемпионата. Он сможет вернуться на лед не ранее третьего матча серии первого раунда плей-офф.
«Они очень похожи по габаритам. Оба могут закрывать пространство на льду, забирать его. Это соответствует нашему стилю защиты.
Мы не команда, которая просто отдает лед сопернику. Так что в этом есть и положительный момент – мы знали, что с Сетом имеем дело не с новичком. Он освоится в нашей системе.
Мы думали, что сможем снизить его игровое время с 25 минут до 18 или 19, но теперь просто вернем его обратно на тот уровень, к которому он привык, но попросим его играть в нашем стиле. Так что он получит больше игрового времени.
Он будет выходить в меньшинстве. Он просто займет все те роли, которые выполнял Аарон. Нам повезло, что у нас было двое таких игроков на несколько матчей, и это было довольно неплохо для нас», – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис.
«Флорида» выменяла Сета Джонса у «Чикаго», отдав вратаря Найта и выбор в 1-м раунде драфта. «Блэкхокс» удержат 2,5 млн из 9,5 млн кэпхита защитника
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