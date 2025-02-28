Кудашов об игре Моторыгина на ноль против СКА: «Всегда надо учитывать игру всей команды – блокированные броски и правильную оборону»
Алексей Кудашов оценил игру Максима Моторыгина на ноль в матче со СКА (1:0).
— Справедливо похвалить Максима Моторыгина — пятый «сухарь» в сезоне. Как прокомментируете его игру?
— На самом деле, да, сыграл здорово. Но всегда при удачной игре вратаря надо учитывать игру всей команды – вы видели и блокированные броски, игроки под шайбу ложились, и правильную игру в обороне. Старались немножко облегчить игру Максиму.
Тем не менее он сделал несколько хороших и важных спасений, здорово сыграл, – сказал тренер московского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
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