Самойлов о том, как стал голкипером: «В детстве покупали экипировку и перепутали форму. Хотели полевую взять, а мне щитки вратарские понравились»

Александр Самойлов из «Северстали» рассказал, как решил стать вратарем.

28-летний голкипер проводит второй сезон в КХЛ. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 33 матчах и одержал 20 побед, отбивая 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,41.

«В детстве пришли в магазин покупать хоккейную экипировку и перепутали форму. Хотели полевую взять, а мне щитки вратарские понравились. Мама купила, и так я стал вратарем.

Что я испытываю перед сильным броском? Ничего не испытываю. Это же работа. Вылетела шайба откуда-то и просвистела. В КХЛ уже понимаешь, к чему готовиться.

У многих ребят плотные броски, поэтому ко всему готов. Попадет и попадет. Это же судьба, от этого не убежишь», – сказал вратарь «Северстали » Александр Самойлов .

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