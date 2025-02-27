Самойлов о том, как стал голкипером: «В детстве покупали экипировку и перепутали форму. Хотели полевую взять, а мне щитки вратарские понравились»
Александр Самойлов из «Северстали» рассказал, как решил стать вратарем.
28-летний голкипер проводит второй сезон в КХЛ. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 33 матчах и одержал 20 побед, отбивая 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,41.
«В детстве пришли в магазин покупать хоккейную экипировку и перепутали форму. Хотели полевую взять, а мне щитки вратарские понравились. Мама купила, и так я стал вратарем.
Что я испытываю перед сильным броском? Ничего не испытываю. Это же работа. Вылетела шайба откуда-то и просвистела. В КХЛ уже понимаешь, к чему готовиться.
У многих ребят плотные броски, поэтому ко всему готов. Попадет и попадет. Это же судьба, от этого не убежишь», – сказал вратарь «Северстали» Александр Самойлов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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