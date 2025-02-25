37-летний Жарков продлил контракт с «Трактором» на год. Зарплата – 25 млн рублей за сезон (Metaratings)

Владимир Жарков продлил контракт с «Трактором» на год.

Как сообщает Metaratings, зарплата 37-летнего форварда составит 25 миллионов рублей за сезон.

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ в активе Жаркова 16 (3+13) очков за 51 матч при полезности «плюс 9».

«Можно сказать, что он переживает в Челябинске вторую молодость, проводя очень сильный сезон и полностью соответствуя требованиям Бена Гру.

Жарков является душой коллектива, его лидером и примером отношения к делу. Довольны тем, что Владимир остается и будет помогать «Трактору » еще один год», – заявил генменеджер челябинского клуба Алексей Волков .