Андригетто стал MVP Лиги чемпионов. У экс-нападающего «Колорадо» и «Авангарда» 22 очка в 12 играх за «Цюрих», в том числе победный дубль в финале

Свен Андригетто стал самым ценным игроком европейской Лиги чемпионов.

31-летний швейцарский форвард стал победителем турнира в составе «Цюриха », сделав победный дубль в финале с «Фэрьестадом» (2:1).

Он стал лучшим бомбардиром розыгрыша-2024/25, набрав 22 (10+12) очка в 12 играх.

Ранее Андригетто выступал за «Монреаль» и «Колорадо » в НХЛ, а также за «Авангард » в Фонбет Чемпионате КХЛ.