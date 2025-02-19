Андригетто стал MVP Лиги чемпионов. У экс-нападающего «Колорадо» и «Авангарда» 22 очка в 12 играх за «Цюрих», в том числе победный дубль в финале
Свен Андригетто стал самым ценным игроком европейской Лиги чемпионов.
31-летний швейцарский форвард стал победителем турнира в составе «Цюриха», сделав победный дубль в финале с «Фэрьестадом» (2:1).
Он стал лучшим бомбардиром розыгрыша-2024/25, набрав 22 (10+12) очка в 12 играх.
Ранее Андригетто выступал за «Монреаль» и «Колорадо» в НХЛ, а также за «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Лиги чемпионов
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