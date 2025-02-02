«Питтсбург» впервые в сезоне одержал сухую победу – в 54-м матче. Неделькович отразил все 25 бросков «Нэшвилла»
«Питтсбург» впервые в сезоне одержал сухую победу – в 54-м матче.
«Пингвинс» обыграли «Нэшвилл» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Вратарь Алекс Неделькович отразил все 25 бросков «Предаторс» и был признан первой звездой встречи.
«Питтсбург» набрал 52 очка в 54 играх и занимает последнее место в Столичном дивизионе.
Отметим, что без сухих побед в текущем сезоне теперь остается только «Чикаго».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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