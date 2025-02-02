«Питтсбург» впервые в сезоне одержал сухую победу – в 54-м матче. Неделькович отразил все 25 бросков «Нэшвилла»

«Питтсбург» впервые в сезоне одержал сухую победу – в 54-м матче.

«Пингвинс» обыграли «Нэшвилл » (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

Вратарь Алекс Неделькович отразил все 25 бросков «Предаторс» и был признан первой звездой встречи.

«Питтсбург » набрал 52 очка в 54 играх и занимает последнее место в Столичном дивизионе.

Отметим, что без сухих побед в текущем сезоне теперь остается только «Чикаго».