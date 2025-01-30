Татар провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Нью-Джерси» 491 очко в регулярках

Томаш Татар провел 900-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Нью-Джерси » стала игра против «Филадельфии» (5:0).

На счету Томаша Татара 491 (225+266) очко в 900 матчах в регулярках НХЛ .

Ранее он играл за «Детройт», «Вегас», «Монреаль», «Колорадо» и «Сиэтл».