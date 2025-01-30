Татар провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Нью-Джерси» 491 очко в регулярках
Томаш Татар провел 900-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Нью-Джерси» стала игра против «Филадельфии» (5:0).
На счету Томаша Татара 491 (225+266) очко в 900 матчах в регулярках НХЛ.
Ранее он играл за «Детройт», «Вегас», «Монреаль», «Колорадо» и «Сиэтл».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем