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Овечкин применил силовой прием против Татара и отправил сидевшего на борту лайнсмена на скамейку «Нью-Джерси»

Александр Овечкин применил силовой прием против Томаша Татара – досталось судье.

Капитан «Вашингтона» атаковал форварда «Нью-Джерси» у борта во время матча регулярного чемпионата НХЛ. 

В результате этого силового приема сидевший на борту лайнсмен упал на скамейку «Девилс». 

В этом матче 39-летний россиянин был самым активным в силовой борьбе в составе обеих команд, отметившись 7 хитами. 

«Девилс» обыграли «Кэпиталс» со счетом 5:3. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Арсен Версен»
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logoНью-Джерси
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