Овечкин применил силовой прием против Татара и отправил сидевшего на борту лайнсмена на скамейку «Нью-Джерси»

Александр Овечкин применил силовой прием против Томаша Татара – досталось судье.

Капитан «Вашингтона» атаковал форварда «Нью-Джерси» у борта во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

В результате этого силового приема сидевший на борту лайнсмен упал на скамейку «Девилс».

В этом матче 39-летний россиянин был самым активным в силовой борьбе в составе обеих команд, отметившись 7 хитами.

«Девилс» обыграли «Кэпиталс» со счетом 5:3.