Овечкин применил силовой прием против Татара и отправил сидевшего на борту лайнсмена на скамейку «Нью-Джерси»
Александр Овечкин применил силовой прием против Томаша Татара – досталось судье.
Капитан «Вашингтона» атаковал форварда «Нью-Джерси» у борта во время матча регулярного чемпионата НХЛ.
В результате этого силового приема сидевший на борту лайнсмен упал на скамейку «Девилс».
В этом матче 39-летний россиянин был самым активным в силовой борьбе в составе обеих команд, отметившись 7 хитами.
«Девилс» обыграли «Кэпиталс» со счетом 5:3.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Арсен Версен»
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