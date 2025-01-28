Мэр Казани о матче «Ак Барса» с «Салаватом»: «Это наша НХЛ. Важно подойти к финалу Кубка Гагарина. Наша команда показывает хорошую картинку игры, было приятно болеть»

Мэр Казани высказался о матче «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

– По накалу и интриге матч можно сравнить с НХЛ?

– Безусловно, те эмоции, которые мы испытали – дважды вели, потом упустили, сравняли и гол в овертайме... И обстановка на арене, и то, как команды играли – это наша Национальная хоккейная лига.

– Какое у вас общее впечатление от работы Гатиятулина и Валиуллина?

– Я могу сказать только про команду, про отдельных личностей, во главе с президентом клуба Наилем Магановым . Хорошо, что и «Ак Барс », и арена меняются вместе с Казанью.

Несмотря на то, что непосредственно «Ак Барс» вместе с инфраструктурой не участвовал в БРИКС, но они тоже подросли до международного уровня.

Есть много забот, и я прошел с внуками до магазина атрибутики. И атмосфера, и то, как в клубе работают с болельщиками, видно, что все растет. Молодцы, это очень радует!

– «Ак Барс» – главный претендент на Кубок?

– Четверка та же, все клубы достойны. Сегодняшнее дерби показало, что любой из них может оказаться чемпионом.

Важно подойти к финалу Кубка. Это, безусловно, зависит от тренера. Дай Бог, без травм. Наша команда показывает очень хорошую картинку игры, было приятно болеть.

Был достойный и очень хороший хоккей. Зрелищный по количеству голов и по количеству моментов, – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.