Мэр Казани о матче «Ак Барса» с «Салаватом»: «Это наша НХЛ. Важно подойти к финалу Кубка Гагарина. Наша команда показывает хорошую картинку игры, было приятно болеть»
– По накалу и интриге матч можно сравнить с НХЛ?
– Безусловно, те эмоции, которые мы испытали – дважды вели, потом упустили, сравняли и гол в овертайме... И обстановка на арене, и то, как команды играли – это наша Национальная хоккейная лига.
– Какое у вас общее впечатление от работы Гатиятулина и Валиуллина?
– Я могу сказать только про команду, про отдельных личностей, во главе с президентом клуба Наилем Магановым. Хорошо, что и «Ак Барс», и арена меняются вместе с Казанью.
Несмотря на то, что непосредственно «Ак Барс» вместе с инфраструктурой не участвовал в БРИКС, но они тоже подросли до международного уровня.
Есть много забот, и я прошел с внуками до магазина атрибутики. И атмосфера, и то, как в клубе работают с болельщиками, видно, что все растет. Молодцы, это очень радует!
– «Ак Барс» – главный претендент на Кубок?
– Четверка та же, все клубы достойны. Сегодняшнее дерби показало, что любой из них может оказаться чемпионом.
Важно подойти к финалу Кубка. Это, безусловно, зависит от тренера. Дай Бог, без травм. Наша команда показывает очень хорошую картинку игры, было приятно болеть.
Был достойный и очень хороший хоккей. Зрелищный по количеству голов и по количеству моментов, – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
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