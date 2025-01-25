Хажеев о Чикаго: «Красивый город, особенно центр. Невероятные здания, как «Москва-Сити», только еще больше»
Вратарь выступает в АХЛ за «Чикаго Вулвс».
– Какие впечатления от Чикаго?
– Мне удалось два раза побывать в центре города. Один раз съездил сам, а второй раз с Артемием Низамеевым и Всеволодом Комаровым.
Красивый город, особенно центр. Невероятные, большие здания, как «Москва-Сити», только еще больше. Очень понравился город.
– Комаров и Низамеев приезжали на матчи?
– Нет, у нас была рождественская пауза в четыре дня, и мы решили собраться вместе. Приготовили оливье по всем русским традициям.
– В городе чувствовалась новогодняя атмосфера?
– Здесь большинство людей живет в домах, и вот их прикольно украшают. А в самом городе прямо такого нет. То есть в России этому празднику уделяется гораздо больше внимания, у нас все красивее делается, – сказал вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев.
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