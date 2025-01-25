Хажеев о Чикаго: «Красивый город, особенно центр. Невероятные здания, как «Москва-Сити», только еще больше»

Руслан Хажеев поделился впечатлениями от Чикаго.

Вратарь выступает в АХЛ за «Чикаго Вулвс ».

– Какие впечатления от Чикаго?

– Мне удалось два раза побывать в центре города. Один раз съездил сам, а второй раз с Артемием Низамеевым и Всеволодом Комаровым .

Красивый город, особенно центр. Невероятные, большие здания, как «Москва-Сити», только еще больше. Очень понравился город.

– Комаров и Низамеев приезжали на матчи?

– Нет, у нас была рождественская пауза в четыре дня, и мы решили собраться вместе. Приготовили оливье по всем русским традициям.

– В городе чувствовалась новогодняя атмосфера?

– Здесь большинство людей живет в домах, и вот их прикольно украшают. А в самом городе прямо такого нет. То есть в России этому празднику уделяется гораздо больше внимания, у нас все красивее делается, – сказал вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев .