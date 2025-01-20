Гомоляко об отставке из «Металлурга»: «Не прощу тем, кто Рашникову нашептывал всякое обо мне. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали. Даже на суде дают последнее слово, мне сказали: «Собирай вещи»
– Один хоккейный тренер после обидной отставки произнес: «Не простил. И не прощу никогда». Это и ваш случай. Применительно к «Магнитке»?
– Я не прощу увольнение тем, кто доносил Виктору Филипповичу (Рашникову, владельцу и президенту клуба – Спортс”) искаженную информацию обо мне, нашептывал всякое. Фамилии озвучивать не хочу. Но я в курсе, как все происходило. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали... Надеюсь, со временем президент узнает правду и убедится, что моя совесть чиста.
– С Рашниковым прощального разговора не было?
– В том-то и дело! Просто взяли и выгнали. Хотя даже на суде обвиняемому дают последнее слово. А меня Виктор Филиппович почему-то выслушать не захотел. Поверил кому-то... Потом в кабинет зашел Жлоба, директор клуба, и сказал: «Собирай вещи». Все! – сказал бывший спортивный директор «Металлурга».
Сергей Гомоляко: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду. Утешает другая мудрость: «У пчел нет времени объяснять мухам, что мед лучше дерьма»
Гомоляко о «Металлурге»: «Мне за свою работу не стыдно, серьезных ошибок не было. У «Магнитки» сейчас чемпионский состав – во всех смыслах»
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