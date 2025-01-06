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Вратарь «Оттавы» Улльмарк пропустит несколько недель из-за травмы спины. Он не играет с 22 декабря

Линус Улльмарк выбыл на несколько недель из-за травмы спины.

Шведский голкипер не играет за «Оттаву» с 22 декабря после того, как получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (1:3).

В этом сезоне Линус Улльмарк провел 23 матча в чемпионате, одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,38 шайбы и отражая 91,5% бросков.

«Сенаторс» находятся на девятой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 38 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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