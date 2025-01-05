Маршанд о «Торонто»: «У них невероятно хорошая команда в этом году. Они долго выстраивали состав и нашли правильный подход к игре, похоже»
Брэд Маршанд похвалил игру «Торонто» перед матчем с «Бостоном».
Сегодня «Торонто» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.
«В этом году у «Торонто» невероятно хорошая команда. Они долго выстраивали состав и, похоже, нашли правильный подход к игре, то, как они поддерживают друг друга и сражаются друг за друга.
Сейчас это совершенно другая команда», – сказал нападающий «Бостона» Брэд Маршанд.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Yahoo
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