Маршанд о «Торонто»: «У них невероятно хорошая команда в этом году. Они долго выстраивали состав и нашли правильный подход к игре, похоже»

Брэд Маршанд похвалил игру «Торонто» перед матчем с «Бостоном».

Сегодня «Торонто» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ . Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

«В этом году у «Торонто » невероятно хорошая команда. Они долго выстраивали состав и, похоже, нашли правильный подход к игре, то, как они поддерживают друг друга и сражаются друг за друга.

Сейчас это совершенно другая команда», – сказал нападающий «Бостона » Брэд Маршанд .