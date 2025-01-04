«Торонто» продлил Филиппа Майерса на 2 года с кэпхитом 850 тысяч долларов. У защитника 2 очка в 11 играх в этом сезоне

«Торонто» продлил Филиппа Майерса на 2 года с кэпхитом 850 тысяч долларов.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел за команду 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 17:08.

Также в его активе 3 матча за «Марлис» в АХЛ. Летом он подписал с «Торонто » соглашение на год и 775 тысяч долларов.

Всего в НХЛ у Майерса 169 игр и 38 (8+30) очков. Ранее он поиграл за «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Тампу».