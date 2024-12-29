Панарин забил «Тампе», прервав серию из 7 игр без голов. У него 16+22 в 38 играх в сезоне
Артемий Панарин забил «Тампе», прервав серию из 7 игр без голов.
Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (2:6).
В активе 33-летнего россиянина стало 38 (16+22) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».
Сегодня Панарин (20:08, 5:41 – в большинстве, «минус 1») 6 раз бросил в створ (еще 3 раза – не в створ), сделал 1 блок и 1 перехват, а также допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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