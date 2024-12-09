КХЛ изменит правило о запрете перехода более трех игроков из одного клуба в другой. НСА, с которыми не разрывали контракт, смогут переходить в другие команды
КХЛ изменит правило о запрете перехода более трех игроков из одного клуба в другой.
«Вопрос о запрете на переход более трех игроков из одного клуба в другой мы проработали, обсудив нюансы.
Неограниченно свободные агенты, с которыми не разрывали контракт, смогут спокойно подписываться с любым клубом без ограничений.
Этот пункт будет внесен в регламент», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
СКА предложил ослабить правило о запрете перехода трех хоккеистов из одного клуба в другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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