Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров (111). Он проводит в клубе 3-й сезон

Пол Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров (111).

«Пантерс» обыграли «Сан-Хосе» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

57-летний специалист, проводящий свой 3-й сезон в клубе, обошел Жака Мартена – 111 побед в 192 играх в рамках регулярок против 110 в 246.

В топ-5 также входят Питер Дебур (103 в 246), Жерар Галлан (96 в 186) и Даг Маклин (83 в 187).

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года. Под руководством Мориса «Пантерс» дважды доходили до финала Кубка Стэнли и выиграли трофей в прошлом сезоне.