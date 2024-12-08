Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров (111). Он проводит в клубе 3-й сезон
Пол Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров (111).
«Пантерс» обыграли «Сан-Хосе» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
57-летний специалист, проводящий свой 3-й сезон в клубе, обошел Жака Мартена – 111 побед в 192 играх в рамках регулярок против 110 в 246.
В топ-5 также входят Питер Дебур (103 в 246), Жерар Галлан (96 в 186) и Даг Маклин (83 в 187).
Клуб выступает в НХЛ с 1993 года. Под руководством Мориса «Пантерс» дважды доходили до финала Кубка Стэнли и выиграли трофей в прошлом сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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