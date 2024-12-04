Разин о победе над «Торпедо»: «Металлург» доминировал в середине и концовке 2-го периода. В 3-м, если бы не два удаления, тоже контролировали ситуацию. Молодцы, что проявили характер»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Торпедо».

«Металлург» выиграл 5:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Хорошая игра: динамичная, с обилием голевых моментов.

С нашей стороны – не очень хороший первый период. Были немного скованными, зажатыми. Но в середине и концовке второго доминировали, сравняли счет. Могли в его концовке выйти вперед.

В третьем периоде, если бы не два удаления, тоже контролировали ситуацию. Хорошо, что выстояли, хоть и пропустили ненужный гол.

Молодцы, что проявили характер и победили. Я считаю, заслуженно.

– После одного из предыдущих матчей вы говорили, что сложно играть против команд, которые «вяжут» игру. Кажется, матч был более открытым. Это радует?

– Честно говоря, мы играли от обороны, если вы заметили.

– Сначала да. Но потом?

– Тактика не менялась. Мы продолжали играть от обороны, но в чужой зоне старались создавать давление.

Это часть нашей варьированной тактики: в средней зоне мы вязали игру, а в атаке старались быть агрессивными, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .