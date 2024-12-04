Разин о победе над «Торпедо»: «Металлург» доминировал в середине и концовке 2-го периода. В 3-м, если бы не два удаления, тоже контролировали ситуацию. Молодцы, что проявили характер»
«Металлург» выиграл 5:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра: динамичная, с обилием голевых моментов.
С нашей стороны – не очень хороший первый период. Были немного скованными, зажатыми. Но в середине и концовке второго доминировали, сравняли счет. Могли в его концовке выйти вперед.
В третьем периоде, если бы не два удаления, тоже контролировали ситуацию. Хорошо, что выстояли, хоть и пропустили ненужный гол.
Молодцы, что проявили характер и победили. Я считаю, заслуженно.
– После одного из предыдущих матчей вы говорили, что сложно играть против команд, которые «вяжут» игру. Кажется, матч был более открытым. Это радует?
– Честно говоря, мы играли от обороны, если вы заметили.
– Сначала да. Но потом?
– Тактика не менялась. Мы продолжали играть от обороны, но в чужой зоне старались создавать давление.
Это часть нашей варьированной тактики: в средней зоне мы вязали игру, а в атаке старались быть агрессивными, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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