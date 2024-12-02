Чинахов пропустил 2-й подряд матч «Коламбуса» из-за травмы верхней части тела. Он не поехал с командой на выездное турне из 5 игр

Егор Чинахов пропустил 2-й подряд матч «Коламбуса» из-за травмы.

23-летний форвард не сыграл против «Чикаго » (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Матч против «Блэкхокс» стал первым для команды в гостевом турне из 5 игр. Далее «Блю Джекетс» проведут 4 матча в Канаде.

Как сообщил журналист Джефф Свобода, Чинахов не поехал с командой на выезд. Клуб вызвал из фарм-клуба нападающего Микаэля Пююхтия.

Ожидаемый срок возвращения россиянина в строй – «со дня на день», но теперь неясно, когда он присоединится к команде.

В текущем сезоне у Чинахова 14 (7+7) очков в 21 игре при полезности «+2» и среднем времени на льду 17:01.