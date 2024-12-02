Чинахов пропустил 2-й подряд матч «Коламбуса» из-за травмы верхней части тела. Он не поехал с командой на выездное турне из 5 игр
Егор Чинахов пропустил 2-й подряд матч «Коламбуса» из-за травмы.
23-летний форвард не сыграл против «Чикаго» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Матч против «Блэкхокс» стал первым для команды в гостевом турне из 5 игр. Далее «Блю Джекетс» проведут 4 матча в Канаде.
Как сообщил журналист Джефф Свобода, Чинахов не поехал с командой на выезд. Клуб вызвал из фарм-клуба нападающего Микаэля Пююхтия.
Ожидаемый срок возвращения россиянина в строй – «со дня на день», но теперь неясно, когда он присоединится к команде.
В текущем сезоне у Чинахова 14 (7+7) очков в 21 игре при полезности «+2» и среднем времени на льду 17:01.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RotoWire
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