Потапов пообщался с агентом Дитца после слов о «травме, которой не было»: «Ситуация неоднозначная, микротравма была. Даррен расторг контракт с «Авангардом» по собственному желанию»

Алексей Потапов поделился деталями разговора с агентом Даррена Дитца.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал , что бывший защитник «Авангарда» «в определенный момент сослался на травму, которой не было».

«На эфире «СЭ» затронули Дитца, а точнее расторжение контракта с ним. Новость разлетелась, и со мной связался представитель Даррена, сказав, что ситуация неоднозначная, и микротравма была.

Из диалога с ним я понял, что, во-первых, Даррен поступил с честью и сказал, что у него не клеится игра, решив расторгнуть контракт (в 135 миллионов) на два года по собственному желанию. На мой взгляд, это очень честно.

Во-вторых, представитель Даррена сообщил, что травма была, и все в клубе прекрасно знали об этом, и, видимо, у «Авангарда» сейчас такая ситуация, что нужно что-то делать для того, чтобы встряхнуть коллектив и попасть в восьмерку, решая высокие задачи.

Спустя время мы поймем, кому на пользу пойдет это расторжение», – написал Алексей Потапов.