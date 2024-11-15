Кофилд может не войти в состав сборной США на Турнир четырех наций. Форвард «Монреаля» забил 12 голов в 17 матчах сезона НХЛ

Коул Кофилд может не войти в состав сборной США на Турнир четырех наций.

23-летний форвард «Монреаля» набрал 13 (12+1) очков в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Окончательное решение еще не принято, но, насколько я понимаю, несмотря на действительно отличное начало сезона с точки зрения атаки для Кофилда, он останется в стороне от состава сборной США.

Это говорит о исключительной глубине состава сборной США, возможно, лучшей глубине состава, которую мы когда-либо видели», – сказал инсайдер Пьер ЛеБрюн.