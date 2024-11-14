«Месси – лучший футболист в мире. Поп-звезды и певцы в Северной Америке даже близко не сравнятся с людьми такого уровня, как Лионель». Хоккеист Комтуа про Лео

Хоккеист Максим Комтуа выразил свое восхищение Лионелем Месси.

– Вы являетесь большим поклонником футбола. Болеете за «Барселону». Откуда пошла эта любовь? Североамериканцы обычно больше любят американский футбол.

– Честно говоря, я никогда не был поклонником американского футбола. Я смотрел пару игр, и мне это не принесло никакого удовольствия. Конечно, смотрел большие игры, такие, как Супербоул, но это больше про развлечение перед матчем, все эти большие шоу, нежели сама игра. Что касается футбола, с детства его смотрел, сам играл, когда был мальчишкой.

Я большой поклонник Месси, «Барселона» – моя любимая команда. Одна из моих больших мечт – когда-нибудь съездить на их матч вживую на новом стадионе. Это лучшая команда. Не знаю, откуда пошла эта любовь. Я просто люблю смотреть футбол.

Здесь в России я чуть ли не первым делом сходил на футбол, посмотрел на игру одноклубников из «Динамо». Конечно, этот вид спорта сильно отличается от хоккея.

Я слежу за некоторыми игроками, такими как Месси. Жорди Альба – еще один из игроков, за которыми я смотрю, и его характер на поле в какой-то степени отражает меня, как хоккеиста на льду. Я вдохновляюсь им и проецирую это на лед в своей игре.

– Игру Месси вживую видели?

– Да, мне посчастливилось. Этим летом впервые увидел его игру вживую на Кубке Америке, первая игра у них была против Канады в Атланте. Мой друг Максим Крепо, вратарь сборной Канады по футболу.

Как только они квалифицировались на турнир, я позвонил ему и сказал: «Я собираюсь приехать и посмотреть на вашу игру». Он достал мне билеты, прямо около поля. Я был несказанно счастлив увидеть его вживую.

– Поговорить с ним не удалось?

– Нет (смеется). Он, конечно, говорит на английском, но мне кажется, ему не нравится много общаться на английском. Почти невозможно пообщаться вживую с такими людьми, как Месси.

Когда говорят про поп-звезд, певцов артистов в Северной Америке, они даже близко не сравнятся с людьми такого уровня, как Месси. Куда бы они ни пошли, вокруг огромное количество поклонников, которые ждут их, хотят сфотографироваться, взять автограф.

Иногда мне кажется, что я хотел бы быть таким же, но потом я понимаю, что у таких людей просто нет никакой частной жизни, это сумасшествие.

Он прекрасный игрок, легенда, лучший футболист в мире, но в то же время он очень скромный. Он на первое место ставит семью, вы никогда не услышите о нем ничего плохого.

Он никогда не говорит о себе, оставляя это остальным. И это мне в нем нравится больше всего, – сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.