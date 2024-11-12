Попугаев о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Прогнозы давать не буду. Удачи ему, это легенда российского хоккея, кумир многих»

Никита Попугаев высказался о том, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

— Овечкин вновь забил, до Гретцки осталась 31 шайба. За сколько матчей он сможет побить рекорд?

— Я прогнозы точно давать не буду. Удачи ему, это легенда российского хоккея, кумир многих, – сказал форвард «Лады».