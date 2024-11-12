Попугаев о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Прогнозы давать не буду. Удачи ему, это легенда российского хоккея, кумир многих»
Никита Попугаев высказался о том, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
— Овечкин вновь забил, до Гретцки осталась 31 шайба. За сколько матчей он сможет побить рекорд?
— Я прогнозы точно давать не буду. Удачи ему, это легенда российского хоккея, кумир многих, – сказал форвард «Лады».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости