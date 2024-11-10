Овечкин забил 131-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 4

Александр Овечкин забил 131-й победный гол в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сделал дубль в матче с «Сент-Луисом » (8:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина стало 18 (10+8) очков в 14 играх при полезности «+9».

Его первая шайба в итоге стала победной в матче. На счету Александра 131 победный гол в рамках регулярок.

Он занимает 2-е место в истории лиги по их числу. Лидирует Яромир Ягр (135).

Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 31 шайба