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  • Ларионов о 2:3 от «Салавата»: «В хоккее 2:0 – опасный счет. Могло быть и 5:0 после 2-го периода, но удаление вернуло соперника в игру. Это была одна из лучших игр «Торпедо»
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Ларионов о 2:3 от «Салавата»: «В хоккее 2:0 – опасный счет. Могло быть и 5:0 после 2-го периода, но удаление вернуло соперника в игру. Это была одна из лучших игр «Торпедо»

Игорь Ларионов высказался о поражении «Торпедо» от «Салавата Юлаева».

Нижегородская команда проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 ОТ). 

– К сожалению, не смогли удержать то преимущество, которым владели, при очень хорошей игре. Опять-таки, подвела дисциплина. Удаления – это то, что вернуло соперника в игру и дало им шанс выиграть матч. Все, что я могу сказать.

– Для «Торпедо» опасен счет 2:0? 

– Вы правы в том, что на самом деле в большом спорте… В футболе, может быть, не так, но в хоккее 2:0 – это действительно опасный счет. Могло быть и 5:0 после второго периода, но мы закончили его удалением… Это то, что вернуло соперника в игру, потому что, опять-таки, подвела игровая дисциплина, мелкие фолы, которые не нужны в то время, когда ты должен играть более дисциплинированно... Здесь только с этим связываю такие моменты.

Мы так же проиграли в Уфе, получили удаление в конце игры. Проиграли сегодняшний матч, который, на мой взгляд, провели очень хорошо. Третий период – просто дали сопернику кислород, дали им возможность вернуться в матч, а сами потеряли нить игры, в которой мы завладели инициативой после безобразного старта первого периода, когда было три удаления. Выстояли.

Это большая заслуга бригад меньшинства, но ты хочешь начинать игру 5 на 5, чтобы все игроки были вовлечены. К сожалению, этого не было. Начиная с середины первого периода, было видно, что ребята заряжены. Зрители вели команду вперед, ребята отплатили тем, что провели фантастический второй период, но игра состоит из трех периодов и овертайма. Очко взяли. К сожалению, не два, но надо уже готовиться к следующей игре. 

– Будете ли продолжать привлекать молодых игроков, и если да, то кого?

– Мы не хотим драматически что-то менять, потому что у нас хороший коллектив. Мы просто можем, скажем, ротировать ребят, давать кому-то возможность отдохнуть. Смысл, допустим, вызывать трех-четырех игроков, убирая тех, кто играет хорошо? Не вижу никакого.

Да, люди устают. У нас есть, кем их заменить. Довольно неплохо играет связка Мисников – Виноградов. Кого-то еще добавлять? Знаете, наверное, это нарушит баланс внутри команды, который сейчас очень хороший. 

– Обе шайбы были заброшены в контратаках. Не получается позиционная игра?

– Мне кажется, во втором периоде была выдающаяся позиционная игра, если мы были на одном и том же матче. Да, два гола забили в атаках сходу, но то, что мы не забили с позиционных атак…

Я думаю, что это была одна из лучших игр. Это мое мнение. Может быть, оно расходится с вашим, но если вы видели второй период, то мы сидели в зоне соперника, создавали и созидали. Даже тот элемент передачи, когда Виноградов отдал в одно касание… Это была просто фантастика, и я об этом сказал. Это же топ-уровень, когда человек видит игрока и, вместо того чтобы бросить самому, отдает еще один пас, который должен был завершиться голом. Я здесь с вами не соглашусь, – сказал главный тренер «Торпедо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Торпедо»
logoСалават Юлаев
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoЕгор Виноградов
logoАртем Мисников
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