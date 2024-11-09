Уилсон показал язык Малкину в ходе стычки в матче «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Том Уилсон показал язык Евгению Малкину по ходу стычки.
Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» (2:4) произошла стычка с участием нескольких игроков из обеих команд.
Форвард «Вашингтона» Том Уилсон сцепился с Эриком Карлссоном. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин задел игрока «Кэпиталс» крагой, после чего был отодвинут в сторону лайнсменом. Уилсон в ответ показал россиянину язык.
Отметим, что по итогам стычки судьи никого не оштрафовали.
Малкин забил победный гол «Вашингтону» и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 18 очков в 16 играх
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
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