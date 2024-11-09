Уилсон показал язык Малкину в ходе стычки в матче «Вашингтона» и «Питтсбурга»

Том Уилсон показал язык Евгению Малкину по ходу стычки.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Питтсбургом » (2:4) произошла стычка с участием нескольких игроков из обеих команд.

Форвард «Вашингтона » Том Уилсон сцепился с Эриком Карлссоном. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин задел игрока «Кэпиталс» крагой, после чего был отодвинут в сторону лайнсменом. Уилсон в ответ показал россиянину язык.

Отметим, что по итогам стычки судьи никого не оштрафовали.

Малкин забил победный гол «Вашингтону» и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 18 очков в 16 играх