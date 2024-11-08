Юдин о поражении СКА: «Иванов сыграл лучший матч в карьере, наверное. Неприятно, но паниковать не нужно – ни одна команда не может пройти регулярку без спада»
Александр Юдин высказался о поражении СКА.
Команда Романа Ротенберга проиграла «Сочи» (2:5). Это четвертое поражение подряд для петербургского клуба.
«Как говорится, «цыплят по осени считают, а очки по – весне».
Ни одна команда не может пройти регулярный чемпионат без спада. И лучше пусть этот спад будет сейчас, а не весной.
Если говорить о матче с «Сочи», могу сказать, что у соперника вратарь (Сергей Иванов – Спортс) сыграл, наверное, свой лучший матч в карьере. Он реально поймал кураж, ловил все подряд, отбил больше 40 бросков.
Черная полоса СКА завершится совсем скоро – в этом у меня нет сомнений.
Да, поражения неприятны, но паниковать ни в коем случае не нужно», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.
У СКА уже четыре поражения подряд. На этот раз крупно сгорели «Сочи»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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