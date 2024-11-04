Коннор продлил до 12 серию матчей с очками на старте сезона НХЛ. Форвард «Виннипега» – 2-й в истории игрок из США с таким достижением

Кайл Коннор продлил до 12 серию матчей с очками на старте сезона НХЛ.

Форвард «Виннипега » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (7:4).

В активе 27-летнего американца стало 19 (9+10) очков в 12 играх в текущем сезоне.

Результативная серия Коннора из 12+ игр подряд со старта сезона – вторая в истории лиги для игроков из США. Рекордом владеет Кевин Стивенс (13 игр, 1992/93, «Питтсбург»).

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (51 игра подряд с очками со старта сезона-1983/84, «Эдмонтон» – это же и общий рекорд и по продолжительности результативной серии).

В XXI веке лучший результат у Дэни Хитли (22 игры подряд с очками с начала сезона-2005/06, «Оттава»).