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  • Овечкин забил 540 голов в равных составах и вошел в топ-3 в НХЛ, опередив Ягра. Рекорд у Гретцки – 617 шайб
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Овечкин забил 540 голов в равных составах и вошел в топ-3 в НХЛ, опередив Ягра. Рекорд у Гретцки – 617 шайб

Александр Овечкин опередил Яромира Ягра по голам в равных составах в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:3).

Обе шайбы россиянин забросил в равных составах в первом периоде.

Для Александра Овечкина это стали 539-я и 540-я шайбы при игре «5 на 5». Он опередил Яромира Ягра (538) и вошел в тройку лучших по этому показателю.

Овечкин отстает от Горди Хоу (566) и Уэйна Гретцки (617).

Овечкин забил 856-й и 857-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 37 шайб

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер «Вашингтона»
logoРейнджерс
logoВашингтон
logoЯромир Ягр
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoГорди Хоу
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