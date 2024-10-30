Овечкин забил 540 голов в равных составах и вошел в топ-3 в НХЛ, опередив Ягра. Рекорд у Гретцки – 617 шайб
Александр Овечкин опередил Яромира Ягра по голам в равных составах в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:3).
Обе шайбы россиянин забросил в равных составах в первом периоде.
Для Александра Овечкина это стали 539-я и 540-я шайбы при игре «5 на 5». Он опередил Яромира Ягра (538) и вошел в тройку лучших по этому показателю.
Овечкин отстает от Горди Хоу (566) и Уэйна Гретцки (617).
Овечкин забил 856-й и 857-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 37 шайб
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер «Вашингтона»
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