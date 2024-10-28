СКА не планирует делать трансферы. Не получается найти вариант обмена для Серебрякова – не хотят усиливать другие клубы («СЭ»)

СКА не собирается делать какие-либо трансферы.

«Потенциальные трансферы СКА останутся одной из самых интересных тем до дедлайна, но, насколько я знаю, армейский клуб не планирует никаких сделок.

Пока не получается найти варианты с обменом вратаря Никиты Серебрякова – тут вмешивается и фактор того, что в СКА не хотят усиливать конкурентов.

А потенциальный обмен Сергея Толчинского в СКА вообще не рассматривают, что подтвердил и Ротенберг», – написал журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин.