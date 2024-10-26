Радимов о кричалке про СКА: «Выливать грязь на соперника... Согласен с Ротенбергом – это не то, куда должен двигаться хоккей»

Владислав Радимов согласен с Романом Ротенбергом по поводу фанатов «Спартака».

СКА одержал победу над красно-белыми со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ . В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

– Я читал интервью Ротенберга после игры и абсолютно с ним согласен.

Я был на этом матче, там очень красивый дворец, полный стадион, обилие голов, быстрый и интересный хоккей.

Но вместо того, чтобы поддерживать свою команду, выливать грязь на соперника… Это не то, куда должен двигаться хоккей. Ротенберг в этом плане прав.

– Вы слышали кричалки, когда были на матче?

– Я что, глухонемой, что ли?

– Это могло помешать хоккеистам? Когда вы играли, вас отвлекали такие скандирования?

– Не знаю. Кому как, зависит от того, что кричат. Кому‑то все равно, кому‑то – нет. Зависит от человека. Вам помешает, если вас назовут чудаком на букву «М»?

– Может быть.

– Вот и вы не можете сказать точно, – сказал бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов .

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»