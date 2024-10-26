Ротенберг о вратарях СКА: «Будут играть те, кто лучше всех тренируются. Ребята, которые тренируются на все сто, играют лучше всех. Нам нужны все голкиперы»

Роман Ротенберг поделился мыслями относительно игровой практики вратарей в СКА.

СКА обыграл «Спартак » (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– У вас есть план, в какой пропорции будут играть вратари в ближайших матчах?

– Идет тренировочный процесс. По любому хоккеисту мы смотрим на тренировки. У нас ребята тренируются на сто процентов. Как мы тренируемся – так мы и играем. И мы видим результаты этой огромной работы.

Да, в начале игры мы были не самые свежие. Если посмотреть на календарь, то соперник отдыхал несколько дней до этого.

– Они прилетели с Дальнего Востока.

– А сколько они были на Дальнем Востоке ? Две игры, правильно? А потом сколько дней отдыхали? Давайте разберем детально.

– Три дня.

– А мы сколько? Есть разница в календаре, когда одна команда отдыхает, готовится к серьезному матчу, а другая команда играет. Эти детали тоже повлияли.

А что касается вратарей – у нас есть тренер вратарей Максим Анатольевич Соколов. Мы с ним находимся в постоянной коммуникации. У нас по вратарям все просто, так же, как по полевым игрокам: мы смотрим, кто как тренируется. Матчи по итогам этих тренировок.

Мы же с вами знаем, что лучшая тренировка – это игра. Смотрим по факту, по ситуации. Всегда играют лучшие – нам все нужны вратари.

Мне этот вопрос журналисты задают каждый день. Хочу всех успокоить – у нас все тренируются. У нас все ребята готовы, все тренируются на сто процентов.

У нас хороший микроклимат в команде. И нам есть над чем работать. Всегда будут играть те хоккеисты, которые лучше всех тренируются.

Потому что те ребята, которые тренируются на все сто процентов, они, как и показал этот матч, – играют лучше всех, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.