Беруби о поражении 1:5: «Торонто» играл мягко – такое нам не нужно. Надо действовать конкретнее. Третий гол «Сент-Луиса» – ленивый хоккей»

Крэйг Беруби остался недоволен отношением игроков «Торонто» против «Сент-Луиса».

«Мэйпл Лифс» уступили со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Вся наша команда играла мягко. Такие вещи нам не нужны. Надо играть конкретнее.

В случае с третьим голом «Сент-Луиса » это был ленивый хоккей. Это основное», – сказал главный тренер канадского клуба Крэйг Беруби .

«Торонто » набрал 8 очков в 8 матчах нынешнего сезона.