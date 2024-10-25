Беруби о поражении 1:5: «Торонто» играл мягко – такое нам не нужно. Надо действовать конкретнее. Третий гол «Сент-Луиса» – ленивый хоккей»
Крэйг Беруби остался недоволен отношением игроков «Торонто» против «Сент-Луиса».
«Мэйпл Лифс» уступили со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вся наша команда играла мягко. Такие вещи нам не нужны. Надо играть конкретнее.
В случае с третьим голом «Сент-Луиса» это был ленивый хоккей. Это основное», – сказал главный тренер канадского клуба Крэйг Беруби.
«Торонто» набрал 8 очков в 8 матчах нынешнего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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