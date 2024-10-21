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  • Ахтямов впервые сыграл на ноль в АХЛ, отразив все 17 бросков «Ютики». У него 3 победы в 3 играх за фарм «Торонто» при 96,4% сэйвов
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Ахтямов впервые сыграл на ноль в АХЛ, отразив все 17 бросков «Ютики». У него 3 победы в 3 играх за фарм «Торонто» при 96,4% сэйвов

Артур Ахтямов впервые сыграл на ноль в АХЛ, отразив все 17 бросков «Ютики».

22-летний вратарь «Торонто Марлис» был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата лиги против «Кометс» (4:0). 

В 3 матчах в сезоне за фарм «Торонто» у экс-вратаря «Ак Барса» 3 победы при 96,4% сэйвов и коэффициенте надежности 1,00. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
logoТоронто
logoАХЛ
logoТоронто Марлис
logoЮтика
logoАртур Ахтямов
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