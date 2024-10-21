Гребенкин набрал 1+2 с «Ютикой» в матче АХЛ и стал 1-й звездой. У него 4 очка в 5 играх за фарм «Торонто»
Никита Гребенкин набрал 1+2 с «Ютикой» в матче АХЛ и стал 1-й звездой.
Форвард «Торонто Марлис» забросил первую шайбу в лиге, а также сделал 2 результативные передачи в игре с «Кометс» (4:0).
В активе 21-летнего россиянина 4 (1+3) балла в 5 играх за фарм «Торонто» при полезности «+2».
Напомним, что обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» подписал контракт новичка с «Мэйпл Лифс» в апреле.
При этом в качестве первого сезона по трехлетнему соглашению был зачтен прошлый.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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