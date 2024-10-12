Рыбин о Барбашеве: «Можно замахнуться на 100+ очков, если продолжит играть с такими топовыми игроками, как Стоун и Уайтклауд. Это ему по силам»
Максим Рыбин считает, что Иван Барбашев может набрать больше 100 очков в сезоне.
Нападающий «Вегаса» набрал 6 (3+3) очков в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Мы уже видим, что Барбашев набирает очки. У него шесть результативных действий за два матча.
Если он продолжит играть с такими топовыми игроками, как Марк Стоун и Зак Уайтклауд, то можно замахнуться и на 100+ очков.
Это ему по силам», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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