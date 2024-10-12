Хет-трик Кучерова в первом матче сезона! Обыграл «Каролину» и обошел Ковальчука

41 очко до Дацюка.

«Тампа» начала регулярку одной из последних – кто-то уже провел по 2-3 матча, а «Лайтнинг» только вступили в игру. Интриг на матч с «Каролиной» было много: дебют Джейка Генцела, возвращение Райана Макдоны и первый матч Виктора Хедмана в статусе капитана.

«Лайтнинг» прошли проверку серьезным соперником – выиграли 4:1. Никита Кучеров стал первой звездой матча: набрал 4 (3+1) очка; это его шестой хет-трик в энхаэловской карьере.

Кучеров затащил в третьем периоде – оформил победную в большинстве и добил голами в пустые

Матч получился не особенно богатым на события. Команды сделали суммарно 44 броска (23:21 в пользу «Лайтнинг»), и почти до самого конца счет оставался равным – 1:1. Тогда Кучеров и вышел на первый план, оформив натуральный хет-трик – три шайбы подряд.

Но вообще он поучаствовал во всех голах гостей. Сначала с его передачи в большинстве счет сравнял Брэйден Пойнт. Комбинация вышла отличная: Кучеров в одно касание отдал в центр на Пойнта, а тот технично разобрался в сложной ситуации.

После матча Никита отдельно отметил Брэйдена: «Я думаю, он лучший игрок лиги в этом слоте. Он может принять любой пас и отправить шайбу в ворота. Я рад за него».

Второй (и победный) гол «Тампы» тоже пришел в большинстве. Но в этот раз Кучеров забросил уже сам: Хедман выкатил, а Никита разрядил пушку и попал в ближний угол. Похоже, Кучеров после ухода Стивена Стэмкоса решил взять на себя и его функционал.

Окончательный счет матча Кучеров установил двумя шайбами в пустые ворота в формате 5 на 6. Возможно, Никита в своем стиле и отдал бы голы партнерам, но оба раза его вывели так, что пасовать дальше было некому.

С «Каролиной» Кучерову играть традиционно удобно. За 27 матчей против «Харрикейнс» он набрал 39 очков. Фантастический результат. А вечерний хет-трик стал для россиянина шестым за «Тампу» – он догнал Винсента Лекавалье. Больше в истории клуба только у Мартена Сен-Луи (8) и Стивена Стэмкоса (13).

Но это не единственный исторический показатель, в котором Кучеров упрочил позиции.

Кучеров ворвался в топ-3 бомбардиров «Тампы» за всю историю

Кучеров обошел Лекавалье в бомбардирском топе «Тампы» за всю историю. Впереди те же Сен-Луи и Стэмкос. Нынешнего главного тренера «Монреаля» Никита может опередить уже в этом сезоне, а погоня за Стэмкосом будет более долгой – до него еще 260 очков.

В списке самых результативных россиян Кучеров тоже поднялся. Позади остался Илья Ковальчук с 876 (443+433) очками. Интересно, что Никита провел ровно на 200 матчей меньше.

Обойти Павла Дацюка (918 очков) реально даже в этом календарном году, если не случится никаких неприятностей. До 1 января «Тампа» проведет еще 33 матча – за этот отрезок Кучеров вполне может выбить 42 очка.

Но пока Никита типично для себя раздает комплименты партнерам по команде. Например, Андрею Василевскому, сделавшему 20 сэйвов (95,2% отраженных бросков): «Думаю, он был нашим лучшим игроком сегодня. Когда он на своей волне, мы все обретаем уверенность. Он лучший вратарь лиги. Вообще без вопросов».

Следующий матч «Тампа» тоже должна была сыграть с «Каролиной». Но матч с «Харрикейнс» перенесли из-за урагана : в штате Флорида сейчас очень опасно. Поэтому пока «Лайтнинг» ждут, и Кучеров может посмотреть, ответят ли на его голевые подвиги Коннор Макдэвид и Нэтан Маккиннон – главные конкуренты в бомбардирской гонке прошлого сезона.

Фото: East News /AP Photo/Karl B DeBlaker