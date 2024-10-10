0:6 от «Рейнджерс» – повторение антирекорда самого крупного поражения «Питтсбурга» в первом матче сезона НХЛ
«Питтсбург» повторил антирекорд по самому крупному поражению на старте сезона.
Команда тренера Майка Салливана уступила «Рейнджерс» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
10 октября 2002 года «Пингвинс» в первом матче сезона проиграли «Торонто» (0:6).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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