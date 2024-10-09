«Эдмонтон» подписал Дермотта на год после просмотра. Контракт двусторонний

«Эдмонтон» подписал защитника Трэвиса Дермотта на год после просмотра.

Соглашение клуба с 27-летним игроком является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 500 тысяч.

В прошлом сезоне Дермотт выступал за «Аризону» – 50 игр в регулярном чемпионате и 7 (2+5) очков при полезности «минус 14».

Всего в лиге защитник провел 329 матчей (в основном за «Торонто») и набрал 61 (16+45) балл.

В октябре прошлого года Дермотт стал первым игроком, использовавшим радужную ленту для клюшки на фоне запрета лиги. После его демарша лига отменила запрет .