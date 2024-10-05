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  • Епанчинцев о 4:0 с «Автомобилистом»: «Все линии сыграли на том уровне, который хочется видеть каждую игру. Много удалялись – к счастью, здорово сыграли в меньшинстве»
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Епанчинцев о 4:0 с «Автомобилистом»: «Все линии сыграли на том уровне, который хочется видеть каждую игру. Много удалялись – к счастью, здорово сыграли в меньшинстве»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Новосибирский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:0. 

– Хорошая командная игра, хорошая командная победа. Все линии сыграли сегодня на том уровне, который хочется видеть каждую игру. Были сложные моменты при игре в неравных составах, много удалялись, к счастью, здорово сыграли в меньшинстве. Вратарь где-то здорово сыграл, в третьем периоде наши игроки заблокировали десять бросков и помогли Денису Костину сыграть на ноль.

– Какие ошибки смогли исправить после прошлых игр с «Автомобилистом»?

– Ошибки бывают каждую игру. Сегодня не было грубых, опрометчивых ошибок, не было таких, которые приводили к контратакам соперника.

– Воссоединили связку Широков – Бек, довольны их игрой сегодня?

– Довольны. Бек играл на краю, сегодня вышел в центре, проделал огромный объем работы, создавали хорошие моменты и забили хороший гол. Довольны сегодня игрой команды.

– Можно сказать, что после обмена Кары у вас есть возможность создать три почти равных звена?

– Есть конкуренция, ротация, как и должно быть в команде, которая хочет достигнуть результата, – сказал Епанчинцев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСибирь
logoАвтомобилист
logoВадим Епанчинцев
logoСергей Широков
logoКХЛ
logoТэйлор Бек
logoДенис Костин
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