Флери в парике и накладных усах чистил лед в выставочном матче с «Чикаго»
Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери чистил лед в выставочном матче НХЛ.
Голкипер «Уайлд» присоединился к ледовой бригаде во время первого периода предсезонной игры против «Чикаго» (7:2) на арене Xcel Energy Center в Миннесоте.
Флери надел парик, очки, накладные усы и кепку. Он чистил лед лопатой во время телевизионного тайм-аута.
Сообщается, что товарищи по команде не знали о планах вратаря. Флери проехал мимо скамейки запасных и сказал: «Ну же, ребята, поехали!»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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