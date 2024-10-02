Флери в парике и накладных усах чистил лед в выставочном матче с «Чикаго»

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери чистил лед в выставочном матче НХЛ.

Голкипер «Уайлд» присоединился к ледовой бригаде во время первого периода предсезонной игры против «Чикаго» (7:2) на арене Xcel Energy Center в Миннесоте.

Флери надел парик, очки, накладные усы и кепку. Он чистил лед лопатой во время телевизионного тайм-аута.

Сообщается, что товарищи по команде не знали о планах вратаря. Флери проехал мимо скамейки запасных и сказал: «Ну же, ребята, поехали!»