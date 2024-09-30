Михаил Григоренко: «Система СКА понятна: мы играем в быстрый хоккей. Стараюсь выполнять установки, дальше нужно просто работать»
Нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга в межсезонье.
– После месяца игры в СКА удалось ли вам полностью понять систему игры и занять свое место?
– Система, в принципе, понятна: мы играем в быстрый хоккей. Стараюсь выполнять установки, дальше нужно просто работать (улыбается).
– По сравнению с шестью сезонами в ЦСКА, сейчас у вас наименьшее игровое время (14 минут против 17-18). Как это влияет на вашу игру?
– В СКА очень много сильных игроков, тренерский штаб старается дать шанс всем. Кто-то на определенных отрезках матча играет лучше, поэтому получает больше времени. Тут действует спортивный принцип.
– При этом по итогам сентября у вас лучший за карьеру в КХЛ показатель вбрасываний: 76%. В чем вы видите причину?
– Просто стараюсь выигрывать единоборства на вбрасываниях. Часто помогают крайние нападающие.
В ЦСКА я больше играл с краю, а сейчас играю центрального нападающего, поэтому стараюсь уделять вбрасываниям большое внимание. Здорово, что так получается! – заявил нападающий СКА Михаил Григоренко.
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