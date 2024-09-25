Агент Любимова: «Во Франции уровень хоккея ниже, чем в КХЛ, но лига не слабая. Роман узнает новую страну. Во всем есть положительные моменты»
Агент Романа Любимова высказался о переходе игрока в клуб из Франции.
32-летний форвард стал игроком «Гренобля» в ноябре 2023 года.
«Во всем есть положительные моменты. Роман узнает новую страну. Конечно, во Франции уровень хоккея ниже, чем в FONBET КХЛ. Но во Франции не слабая лига. Мне кажется, в Европе не осталось совсем уж слабых чемпионатов.
Если бы у Романа были хорошие предложения из FONBET КХЛ, он бы остался. Летом к нам не поступило предложений, которые мы могли бы серьезно рассматривать», – сказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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