Агент Любимова: «Во Франции уровень хоккея ниже, чем в КХЛ, но лига не слабая. Роман узнает новую страну. Во всем есть положительные моменты»

Агент Романа Любимова высказался о переходе игрока в клуб из Франции.

32-летний форвард стал игроком «Гренобля» в ноябре 2023 года.

«Во всем есть положительные моменты. Роман узнает новую страну. Конечно, во Франции уровень хоккея ниже, чем в FONBET КХЛ. Но во Франции не слабая лига. Мне кажется, в Европе не осталось совсем уж слабых чемпионатов.

Если бы у Романа были хорошие предложения из FONBET КХЛ, он бы остался. Летом к нам не поступило предложений, которые мы могли бы серьезно рассматривать», – сказал агент Глеб Чистяков.